Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан России соблюдать режим самоизоляции.
"Вот и пришли майские выходные, а вместе с ними много соблазнов: теплая погода, шашлыки, компания друзей, посиделки. Но поймите, нельзя поддаваться этому. Последствия могут быть самыми плачевными… Лучше жить, чем умереть, лучше дома, чем в госпитале", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.