Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан России соблюдать режим самоизоляции.

"Вот и пришли майские выходные, а вместе с ними много соблазнов: теплая погода, шашлыки, компания друзей, посиделки. Но поймите, нельзя поддаваться этому. Последствия могут быть самыми плачевными… Лучше жить, чем умереть, лучше дома, чем в госпитале", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.