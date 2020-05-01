В России снизилось количество угонов автомобилей

Статистика ГИБДД свидетельствует о снижении количества автоугонов. Год назад число угнанных автомобилей снизилось на 6%, а два года назад — на 20%. Отмечается, что угонщики не брезгуют возрастом автомобилей, так как чаще всего разбирают их на запчасти. На фоне текущей экономической ситуации существенно повысился спрос на бывшие в пользовании детали, так как у россиян не хватает денег на покупку новых.

Какие автомобили угоняют чаще всего?

Лидером среди угоняемых автомобилей стал Hyundai Solaris. Примечательно, что эта же иномарка стала самой продаваемой пару лет назад. В последние годы лидером стал автомобиль Kia Rio. Из-за этого количество угонов первой иномарки снизилось на 8%, а популярность второй выросла на 19%. Эксперты предполагают, что в этом году пальму первенства по количеству угонов снова возьмёт Kia Rio. Помимо зарубежных автомобилей, злоумышленники часто обращают внимания на отечественные модели АвтоВАЗа.

Где происходит большинство автоугонов?

Большинство угонов — 24% — зарегистрировали по Москве и Подмосковью. 22% угонов происходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край, Свердловская и Омская области.