Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила о том, что вероятность избежать еще одной волны коронавирусной пандемии очень мала, он может случиться, когда все население расслабится.
В четверг депутаты Госдумы от "ЕР" провели встречу с представителями ВОЗ в режиме видеоконференции, на которой обсуждались вопросы, связанные с COVID-19.
"Надо понять, что вирус никуда не уходит. Так что второй скачок может случиться, когда население расслабится, но насколько эта вторая волна будет высокая, зависит от того, как быстро будет реагировать система здравоохранения и общая система", — сказала Вуйнович.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.