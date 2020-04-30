Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила о том, что вероятность избежать еще одной волны коронавирусной пандемии очень мала, он может случиться, когда все население расслабится.

В четверг депутаты Госдумы от "ЕР" провели встречу с представителями ВОЗ в режиме видеоконференции, на которой обсуждались вопросы, связанные с COVID-19.