Благовещенец с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, заболевший коронавирусной инфекцией, самовольно покинул больницу и заразил свою семью. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

"Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате — пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", — рассказала Курганова.

В регионе заразились коронавирусом 56 человек

По состоянию на 30 апреля, в Амурской области зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявили 10 новых случаев, причём половина из них — это родственники беглеца.

В России

За последние сутки подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19 во всех 85 регионах страны. Из них 39,9%, или 2 829 человек, не испытывали никаких клинических проявлений болезни. Общее количество заражённых достигло отметки в 106 498 человек. Всего от коронавирусной инфекции в нашей стране скончались 1 073 пациента, а вылечились — 11 619.