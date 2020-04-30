Роспотребнадзор предложил открыть летние веранды заведений общепита

Статс-секретарь — заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов заявил о возможном открытии летних веранд. Ведомство рассмотрит такое предложение и вынесет окончательное решение касаемо того, можно ли будет общепиту кормить людей на свежем воздухе после снятия ограничений на работу из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас приближается летний сезон и на первом этапе мы хотели предложить открыть летние веранды, на воздухе, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", — озвучила инициативу в адрес санитарного ведомства вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

Количество разрешённых посадочных мест будет увеличиваться постепенно

По словам Елены Дыбовой, при введении таких послаблений нужно отталкиваться не от площади заведения общепита, а от количества посадочных мест в нём. Работу заведений необходимо запускать поэтапно — сначала разрешить треть посадочных мест, затем половину, и только после этого открыть заведение полностью. Это поможет всему бизнесу — даже самым маленьким кофейням — восстановить финансовые ресурсы после простоя и прийти в себя.

"Не исключаю, что те подходы, которые были нами сформулированы, будут скорректированы. В этой части не прекращаем проработку вопросов. Нам нужно изучить, покажем эти предложения коллегам, которые занимаются эпидемиологией", — прокомментировал предложение по открытию летних веранд Михаил Орлов.

По тому же принципу будут восстанавливать и остальной бизнес

Дыбова считает, что по тому же принципу следует начинать работу по восстановлению других сфер бизнеса. Модель по постепенному снятию ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сейчас прорабатывается в Роспотребнадзоре.