Статс-секретарь — заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов заявил о возможном открытии летних веранд. Ведомство рассмотрит такое предложение и вынесет окончательное решение касаемо того, можно ли будет общепиту кормить людей на свежем воздухе после снятия ограничений на работу из-за пандемии коронавируса.
"Сейчас приближается летний сезон и на первом этапе мы хотели предложить открыть летние веранды, на воздухе, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", — озвучила инициативу в адрес санитарного ведомства вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
По словам Елены Дыбовой, при введении таких послаблений нужно отталкиваться не от площади заведения общепита, а от количества посадочных мест в нём. Работу заведений необходимо запускать поэтапно — сначала разрешить треть посадочных мест, затем половину, и только после этого открыть заведение полностью. Это поможет всему бизнесу — даже самым маленьким кофейням — восстановить финансовые ресурсы после простоя и прийти в себя.
"Не исключаю, что те подходы, которые были нами сформулированы, будут скорректированы. В этой части не прекращаем проработку вопросов. Нам нужно изучить, покажем эти предложения коллегам, которые занимаются эпидемиологией", — прокомментировал предложение по открытию летних веранд Михаил Орлов.
Дыбова считает, что по тому же принципу следует начинать работу по восстановлению других сфер бизнеса. Модель по постепенному снятию ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сейчас прорабатывается в Роспотребнадзоре.
"Организационные модели по постепенному снятию ограничений были заложены. Мы должны будем определить критерии, методики по снятию этих ограничений. Но субъекты Российской Федерации, губернаторы, руководители, исходя из полномочий, принимают решения о том, какие виды деятельности, какого рода предприятия могут начинать работу, при каких условиях. Это будет происходить по согласованию с нашими главными санитарными врачами в субъектах страны", — сказал Орлов.
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