Выступая в эфире ТК Россия-24, Антон Котяков, министр труда и соцзащиты, объявил цифры официальной статистики по безработице в стране.
По его словам, число официально зарегистрированных безработных сейчас — 950 тысяч человек.
"Последние пару месяцев безработица показывает динамику к росту. Но сегодня его темп достаточно сдержанный. Мы на это, в приницпе, и рассчитывали", — сказал министр.
Котяков особо подчеркнул, что фактическая безработица в стране намного выше официально зарегистрированной: примерно 3,7 миллиона человек.
"Я вполне допускаю вероятность того, что к концу года этот показатель вырастет до 5-6 млн", — сказал чиновник.
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