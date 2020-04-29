Министр труда: в России уже почти миллион безработных

Выступая в эфире ТК Россия-24, Антон Котяков, министр труда и соцзащиты, объявил цифры официальной статистики по безработице в стране.

По его словам, число официально зарегистрированных безработных сейчас — 950 тысяч человек.

"Последние пару месяцев безработица показывает динамику к росту. Но сегодня его темп достаточно сдержанный. Мы на это, в приницпе, и рассчитывали", — сказал министр.

Статистика не отражает реального положения

Котяков особо подчеркнул, что фактическая безработица в стране намного выше официально зарегистрированной: примерно 3,7 миллиона человек.

"Я вполне допускаю вероятность того, что к концу года этот показатель вырастет до 5-6 млн", — сказал чиновник.

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