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Источник Правда.Ру

Эксперты назвали основные причины роста безработицы в России

Общество

Институт социальной политики НИУ ВШЭ опубликовал неутешительные прогнозы касаемо граждан, потерявших работу из-за распространения коронавирусной инфекции, режима самоизоляции и начавшегося экономического кризиса. По мнению экспертов, количество официально зарегистрированных безработных может вырасти до 5,3 млн человек.

Основные причины роста безработицы

Сотрудники Института утверждают, что причин такого масштабного роста безработицы будет несколько. Среди них выделяют простой в экономике, увеличение размера выплачиваемого пособия по безработице и упрощение процедуры постановки на учёт в службе занятости. Теперь все услуги можно получить в режиме "онлайн", воспользовавшись порталом Госуслуг.

Пособие будет выплачиваться три месяца тем, кто оформлен официально

Для официально трудоустроенных россиян, которые потеряли работу после 1 марта текущего года и обратились в службу занятости, пособие по безработице повысили до уровня МРОТ — оно составило  12 130 рублей. Об этом напомнила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

"Оно (пособие по безработице - Прим. ред.) будет выплачиваться в течение трёх месяцев. Важно отметить, что речь идёт об официально оформленных наёмных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, на каждого из них добавят еще 3 тыс. рублей", — заявила Овчарова.

Помимо этого, в некоторых регионах утвердили повышенные пособия по безработице. Например, встав на учёт в Москве, горожанин сможет получить 19 500 рублей: из них 12 130 рублей — это федеральное пособие, а 7 370 рублей — надбавка из бюджета Москвы.

Темы ниу вшэ безработица лилия овчарова
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