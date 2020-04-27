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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Прогноз ВШЭ: средний класс в России скатится в бедность

Общество

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики уверен, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильнее всего в России ударит по так называемому "среднему классу".

"Многие из тех, кто сегодня к нему относится, имеют все шансы скатиться в бедность", - говорит Кузьминов.

Откуда такая уверенность

По словам ректора ВШЭ, доходы, однозначно, упадут (уже начали падать) у всех "слоев общества". Но основной удар придется именно на средний класс:

"Если богатые люди "просядут" в доходах и потеряют часть капитала, то они все равно останутся богатыми. Бедные так и будут бедными - им,по сути, и терять-то нечего. А вот для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность".

Почему?

Люди, которые жили - неплохо в общем-то жили - на зарплату, лишившись работы, лишатся и доходов. Всех разом.

Учитывая, что согласно прогноза ВШЭ, уровень безработицы в 2020 году составит 8% (кстати, глава Счетной палаты ранее называл такую же цифру - прим.ред), то шансов удержать привычный уровень жизни у многих представителей среднего класса маловато.

В пессимистическом варианте прогноза безработица в текущем году вырастет до 9,5 процента. Впрочем, учитывая, что в России не знают реального числа безработных, даже эта цифра может оказаться сильно заниженной.

Темы вшэ бедность безработица средний класс ярослав кузьминов экономический кризис
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Прогноз ВШЭ: средний класс в России скатится в бедность
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