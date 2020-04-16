Кто во что горазд: в России не знают реального числа безработных?

В России в настоящее время зарегистрированы 735 тысяч безработных. Об этом 15 апреля на совещании президента и правительства заявил министр труда и социальной политике Антон Котяков. Очень оптимистичная оценка, с учетом потока мрачных прогнозов о неизбежном росте безработицы. Причем взрывного роста.

Разные данные

По словам министра, с начала года число безработных в России увеличилось на 44 тысячи человек. Между тем, в прошлом году число безработных было даже выше - 813 тысяч человек.

Кроме того, глава Минтруда напомнил, что потерявшие источник заработка могут дистанционно оформить пособия по безработице. К настоящему моменту заявки подало более 180 тысяч россиян.

С данными министра не согласился заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, реальное число безработных в России в несколько раз выше.

Шершуков при этом апеллирует к данным Росстата: "Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 миллиона безработных. В настоящее время их порядка четырех миллионов".

При этом представитель ФНПР объяснил разницу в данных, сообщает "Интерфакс". Дело в том, что Минтруд приводит данные о зарегистрированных безработных. В то время, как Росстат сообщает в целом о людях, фактически оставшихся без работы.

Статистическое ведомство в конце января этого года сообщало, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре составила 75,9 миллиона человек. При этом из них 72,4 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек - как безработные. Но это данные еще до начала проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

Прогнозом относительно числа безработных в интервью РБК на днях поделился и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин: "По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 миллионов до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года". Как видим, и у него свой вариант числа безработных - 2,5 миллиона.

А лидер "Единой России" Дмитрий Медведев накануне заявил о "коллапсе" в некоторых отраслях экономики. Вряд ли "коллапс" подразумевает сохранение рабочих мест.

К слову сказать, в 1994 году, то есть во время так называемых "экономических реформ", по данным Росстата в России насчитывалось 5,1 миллиона человек, оставшихся без работы (6,8% от занятого населения). Официально зарегистрированных безработных тогда насчитывалось полтора миллиона человек - два процента от числа занятых. Цифры вполне сопоставимые с нынешними. И на бумаге все тоже выглядело не так чтобы уж очень страшно. А вот в реальности повторения того опыта никому не пожелаешь...

Чем грозит разноголосица

Разноголосица в данных о безработных может оказать весьма негативное воздействие на выстраивание государственной политики. В самом деле, Минтруд сообщает, что безработных менее миллиона. Другое ведомство Росстат (тоже государственное) говорит, что в реальности безработных четыре миллиона. Глава Счетной палаты называет цифру 2,5 миллиона. И какие данные брать за основу?

Понятно, что пособия по безработице будут выплачивать только тем, кто зарегистрировался в центрах занятости. Особой популярностью у россиян этот способ никогда не пользовался. Пособие мизерное, игра, так сказать, не стоит свеч. Или не стоила до недавнего времени.

Так что на первом этапе стоило бы максимально упростить процесс регистрации в качестве безработного. Данные Минтруда, может быть, после этого будут и не столь оптимистичные, как сейчас. Но по крайней мере, картина реальных процессов в сфере занятости будет более понятной и более близкой к истине.