Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 7-8%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал возможный уровень безработицы, который ждет россиян после завершения коронавирусной пандемии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что на данный момент, несмотря на кризис, в России зарегистрировано минимальное число безработных: 0,7 % от количества экономически активного населения.