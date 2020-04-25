Телеведущий Владимир Соловьев ранее называл "душевно больными" спортивного журналиста Василия Уткина и автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его высказывания спровоцировали серьёзные конфликты.

"Меня не интересует мнение разнообразных людей, которые страдают тяжелыми формами психических заболеваний или наслаждаются ими", - утверждает телеведущий.

"У меня конфликт? Первый раз слышу. Он тяжелобольной человек, который сам неоднократно это признавал. Ему нужна помощь психиатра", - высказался Соловьев о конфликте с Уткиным.