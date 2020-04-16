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Источник Правда.Ру

В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса

Общество

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.

"Сейчас мы находимся на уровне примерно 60 умерших в день. Это стабилизировалось за последние 2-3 дня", — заявил Тегнелл.

По статистике, на сегодняшний день от COVID-19 в Швеции скончались более 1,3 тысячи человек, а случаев заражения — более 12,5 тысяч.

covid-19 швеция статистика коронавирус андерс тегнелл
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