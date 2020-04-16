Волынец: государство должно поддержать учителей так же, как врачей

Председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец уверена:

дистанционное обучение, введенное в России из-за угрозы коронавируса, вывело педагогов на передовую борьбы с эпидемией.

Почему — она рассказала в эксклюзивном интервью "Правде.Ру".

Где линия фронта

Школьное образование, которое в нашей стране называется общим, гарантировано российской Конституцией как бесплатное обучение абсолютно для всех детей.

И если государство сейчас перевело всех на дистанционное образование, то есть школа у нас теперь "с доставкой на дом", то, соответственно, оно должно обеспечивать и детей, и педагогов всем необходимым для осуществления этого процесса: в данном случае это либо смартфон, либо планшет, либо компьютер.

Но в регионах не было на эти цели бюджета. Никто и предположить не мог, что сложится такая ситуация. Вот и понеслось со всех сторон:

ничего не работает, учиться невозможно, интернет не справляется, серверы и образовательные платформы рушатся…

Да, все это есть. Но это сложности первого этапа. Они уже потихоньку преодолеваются.

Есть проблема посильнее

Многие учителя оказались не готовы к тому, чтобы вести эти уроки. Ни с какой позиции: ни с психологической, ни с методологической, ни с технической. Не готовы.

Потому что уроки онлайн по своей структуре в идеале должны существенно отличаться от тех уроков, которые проводятся в школе. И удерживать внимание детей, которые находятся по ту сторону экрана, конечно, намного труднее.

Что делать?

С учетом этого наша организация выступает с инициативой об увеличении зарплаты учителям так же, как это произошло с врачами.

Мы, родители школьников, считаем, что та нагрузка, которую педагоги сейчас несут, превышает тот уровень, на который они вообще изначально подписывались. Плюс учителя будут наверстывать упущенное с выпускниками — с теми, кто сдает ЕГЭ и ОГЭ после 11-го и после 9-го классов, соответственно.

И им, как обычно, не будет никто доплачивать, если какие-то изменения не будут приняты в ближайшее время.

Поэтому наша организация выступает за то, чтобы материально педагогов поддержать.