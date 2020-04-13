Самыми популярными профессиями после пандемии коронавируса могут стать программисты и специалисты по продвижению в социальных сетях.
Такое мнение высказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
По его словам, востребованными остануться и професси, где нужно "поработать руками": слесари, электрики, сантехники и другие.
"Сейчас мы видим насколько востребованы на рынке специалисты онлайн-профессий, то есть IT-специалисты. После пандемии появятся и новые профессии, например, в области продовольственной безопасности. Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности. Экономистов и юристов подвинут сантехники и слесари - среднее специальное образование будет очень востребовано", - пояснил Шкут.
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