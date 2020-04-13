Названы востребованные после пандемии профессии

Самыми популярными профессиями после пандемии коронавируса могут стать программисты и специалисты по продвижению в социальных сетях.

Такое мнение высказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.

По его словам, востребованными остануться и професси, где нужно "поработать руками": слесари, электрики, сантехники и другие.