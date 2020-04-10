Эксперт назвал средний возраст погибших от COVID-19 итальянцев

По данным президента Высшего института здравоохранения (ISS) профессора Сильвио Брузаферро, большинству жертв коронавирусной инфекции в Италии было примерно 80 лет. Также отмечается, что среди погибших была высокая доля мужчин с различными патологиями. Об этом сообщает РИА "Новости".

В настоящий момент Италия находится на первом месте в мире по числу умерших от коронавируса — их насчитывается 18 279 человек. Эпицентром распространения является Ломбардия. Выступая на пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в стране, Брузаферро подчеркнул, что наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в пансионатах и домах для престарелых. Вместе с тем он обратил внимание и на положительный эффект от принятых мер.