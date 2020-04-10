В настоящее время в некоторых странах действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. О том, почему в РФ не вводится режим ЧС, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я считаю, что это связано с тем, что, во-первых, в РФ ситуация находится под контролем, а во-вторых, принимаются все меры, которые позволяют пока не принимать такого решения. Еще хорошо бы, чтобы все граждане руководствовались предписанными нормами, рекомендациями и не нарушали их, чтобы не создавать предпосылок для введения режима ЧС. Дай бог, чтобы нам не потребовалось вводить режим ЧС. Также, конечно, нужно понимать, что подобный режим налагает на государство определенные финансовые обязательства.

В основном эпицентр — это Москва и отдельные районы Московской области. Например, в Шаховскои районе нет случаев заражения коронавирусом, а вот в близлежащих районах совершенно другая ситуация.

Все зависит от того, насколько граждане будут осознанно относиться ко всем тем рекомендациям и ограничительным мерам, которые сейчас введены. Это позволит нам быстрее и с наименьшими потерями выйти из сложившейся ситуации. Пока жестких предпосылок для того, чтобы вводить режим ЧС, нет", — заключил эксперт.