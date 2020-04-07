В семи префектурах Японии объявлен режим чрезвычайного положения

В связи с ситуацией с коронавирусом премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел в семи префектурах Японии, в том числе и в Токио, режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 6 мая.

Ранее сообщалось, что при режиме чрезвычайного положения будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Свою работу продолжат продуктовые магазины, медицинские учреждения, банки другие предприятия общественной важности.

Согласно последним данным, в Японии коронавирус выявлен у 4819 человек (включая зараженных с лайнера Diamond Princess), 1211 человек вылечились, жертвами заболевания стали 108 человек.