Мишустину предложили застраховать медиков

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Политик считает, что всех российских врачей, которые лечат больных с коронавирусом, необходимо застраховать.

"Я предлагаю рассмотреть правительству такую возможность — застраховать всех врачей, всех медицинских работников, нянечек, медсестер, которые сейчас работают именно в больницах, где лежат больные с коронавирусом, их здоровье и жизни в размере трехгодового дохода", — заявил Миронов.

Он также предложил увеличить зарплаты медицинским работникам на 200%.