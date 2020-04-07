Глава "Справедливой России" Сергей Миронов обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Политик считает, что всех российских врачей, которые лечат больных с коронавирусом, необходимо застраховать.
"Я предлагаю рассмотреть правительству такую возможность — застраховать всех врачей, всех медицинских работников, нянечек, медсестер, которые сейчас работают именно в больницах, где лежат больные с коронавирусом, их здоровье и жизни в размере трехгодового дохода", — заявил Миронов.
Он также предложил увеличить зарплаты медицинским работникам на 200%.
Пока решили защитить только детей и подростков.