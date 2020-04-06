В Генпрокуратуре обратили внимание на рост цен чеснока и лимонов

Генпрокуратура проанализировала сообщения в Сети о том, что в точках розничной торговли выросли цены на такие продукты, как лимоны, имбирь и чеснок. Многие используют их в качестве природных иммуностимулирующих средств в период распространения вирусных заболеваний. В ведомстве уже поручили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации, говорится в сообщении пресс-службы.

Работникам ФАС предстоит оценить, являлось ли повышение цен обоснованным. В противном случае недобросовестных продавцов ждет соответствующее наказание.

По данным ФАС, цены выросли не только в связи с повышенным спросом на данные продукты, но и из-за проблем с их ввозом из других стран. В ведомстве прогнозируют скорую нормализацию ситуации. Средняя цена килограмма лимонов по всей России сейчас составляет 130 рублей, имбиря — 400 рублей.

Ране Pravda.ru сообщала, что с 23 марта по 2 апреля объем продаж в России имбиря увеличился на 136%, на столько же увеличился спрос на чеснок.