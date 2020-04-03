Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов

Магазины электроники, спорттоваров, одежды и обуви станут на время карантина пунктами выдачи онлайн-заказов покупателей. Пока что локальные нормативные акты позволяют гражданам добираться до ближайшей торговой точки на личном транспорте. Также у покупателей будет возможность воспользоваться услугой бесконтактной доставки.

В Ассоциации компаний розничной торговли уже призвали власти не вводить ограничения на передвижения граждан для приобретения товаров первой необходимости, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько тысяч курьеров по всей России столкнулись с проблемами при попытке осуществить доставку. Реже всего, по данным "Коммерсанта", инциденты происходят в Москве, Подмосковье, Новгородской области и на Чукотке. При этом, в соответствии с распоряжением правительства, непродовольственные товары в текущих условиях разрешается реализовывать с помощью онлайн-магазинов.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что сетевые продуктовые магазины не справляются с объемом заказов на доставку еды. Как выяснилось, в России никто не регулирует этот рынок.