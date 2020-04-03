Ответственных за дистанционное обеспечение продуктами в России нет

Сетевые продуктовые магазины не справляются с объемом заказов на доставку еды. Как выяснилось, в России никто не регулирует этот рынок.

Такое мнение высказала представитель экономической экспертной группы, аналитик по продуктам питания Мария Иванова.

"Нет централизованного органа, который бы отвечал за это, просто потому что такая ситуация, скажем так, не рядовая. Возникла спонтанно, и очевидно, что до этого не требовалось как-то регулировать, не было проблем с этим. Боюсь, что никто не отвечает, потому что магазины-то открыты. Если бы не были открыты продуктовые магазины, тогда встал бы вопрос доступности продовольствия для населения", — отметила эксперт.

Она также напомнила, что россиянам вообще и москвичам в частности выходить из дома за продуктами не запрещено. До магазинов в пределах 100 метров от дома можно дойти пешком, а до крупных гипермаркетов разрешено ездить на личном автомобиле или такси.

Таким образом, процесс дистанционного обеспечения россиян продуктами питания в России никак и никем не регулируется.

"Если не стояло такой проблемы, то нет лиц, которые как-то регулируют ту сферу, которая в принципе не нуждается в регулировании. Обычно так: спрос, предложение", — считает Иванова.

Сейчас спрос есть, а вот предложение явно не справляется. И ответственных за это нет.