Ритейлеры Москвы не справляются с объемом онлайн-заказов

Проблемы с онлайн-доставкой продуктов возникли массово у москвичей. Самые популярные торговые сети не справляются с объемом заказов.

Причина в том, что заказчики запрашивают доставку примерно на одно и то же "популярное" время.

"У них слоты по времени сейчас действительно не очень удобные. Удобные слоты все заняты, потому что большинство людей хочет заказывать в одно и то же время. Поэтому, когда они открывают доставку по слотам, то слоты расходятся, потом остается либо неудобное время, либо неудобный день", — отметил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что городские власти оказывают сетям необходимое содействие. Это, в частности, помощь в подборе дополнительных помещений, работников. У ритейлеров возник спрос на комплектовщиков, фасовщиков, курьеров.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке продуктов в условиях пандемии. Например, придя в магазин, стоит протереть ручки корзинки дезинфицирующим средством или не снимать перчаток.