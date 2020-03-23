Заморозки в Кубани и метели в Сибири - приход весны откладывается

В ряде регионов страны приход весны откладывается: на смену солнцу и теплу идет заметное похолодание.

Об этом предупредил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.

По его словам, уже на этой недели в Крыму и Краснодарском крае следует ожидать заморозки:

"Ночью температура воздуха там будет не выше минус 2 градусов, при этом днем - 15-17 выше нуля. Осадков не ожидается. Заморозки не грозят только приморским городам", - рассказал Вильфанд.

А вот на юге Урала, по прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха всю неделю будет на 4 градуса ниже климатической нормы, но самые большие "неприятности" - снег, метель,ветер до 30 метров в секунду и гололед "накроют" Иркутскую область и Хакассию.

Синоптик отметил также, что значительные перепады температуры вероятны и в Красноярском крае:

"В Красноярске воздух в начале недели прогреется на 8-10 градусов выше нормы. Потом со вторника в регионе похолодает, а к конце недели туда вернется тепло".