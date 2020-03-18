Почти 18 тысяч человек помещены под контроль в РФ из-за коронавируса

В рамках профилактики распространения коронавируса в России 17 904 человек находятся под медицинским контролем.

Все они либо недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, либо имели контакты с заболевшими.

Об этом сегодня сообщил Роспотребнадзор.

Ситуация с коронавирусом в России

На момент публикации материала, в России зарегистрировано 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 122 тысяч проверок на наличие COVID-2019 (анализов).

При этом специалисты немецкого Института Роберта Коха отмечают, что в складывающихся условиях отслеживать цепочку заражений становится все сложнее.

"Правда.Ру" рассказывала, какие признаки укажут человеку, что необходимо срочно провериться на коронавирус. Подробнее о симптомах заболевания читайте в материале на сайте.

И, напомним, что актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус. рф.