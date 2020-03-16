Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят причин для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19.
Представитель Кремля также прокомментировал слухи о том, что сотрудников администрации президента РФ могут перевести на удаленный формат работы. По его словам, эта информация не соответствует действительности. Все сотрудники продолжают работать в нормальном режиме с соблюдением мер предосторожности.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.