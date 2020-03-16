Кремль не видит причин для введения режима ЧС в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят причин для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Представитель Кремля также прокомментировал слухи о том, что сотрудников администрации президента РФ могут перевести на удаленный формат работы. По его словам, эта информация не соответствует действительности. Все сотрудники продолжают работать в нормальном режиме с соблюдением мер предосторожности.