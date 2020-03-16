Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила своим подписчикам в Instagram, что опять забеременела. Менее чем полгода назад она родила третьего ребенка — дочку Маро.

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", — написала медиаменеджер.

"Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов. Так получилось", — добавила Симоньян.