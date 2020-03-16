Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила своим подписчикам в Instagram, что опять забеременела. Менее чем полгода назад она родила третьего ребенка — дочку Маро.
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", — написала медиаменеджер.
"Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов. Так получилось", — добавила Симоньян.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.