В Пермском крае обнаружен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Мужчину доставили в Пермскую инфекционную больницу для проведения повторного обследования и уточнения диагноза. Об этом в соцсетях написала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
Уточняется, что 10 марта пермяк прибыл из Франции. По словам заместителя министра региона Евгения Камкина, для транспортировки пациента использовали "скорую помощь" и изолирующие носилки. Медики были в необходимых средствах защиты.
Отмечается, что у мужчины уже взяли повторные анализы и отправили их в научный центр Новосибирска. В ожидании итогов исследования мужчина будет находиться на карантине в медучреждении.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.