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Жителя Прикамья госпитализировали с подозрением на коронавирус

Общество

В Пермском крае обнаружен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Мужчину доставили в Пермскую инфекционную больницу для проведения повторного обследования и уточнения диагноза. Об этом в соцсетях написала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Уточняется, что 10 марта пермяк прибыл из Франции. По словам заместителя министра региона Евгения Камкина, для транспортировки пациента использовали "скорую помощь" и изолирующие носилки. Медики были в необходимых средствах защиты.

Отмечается, что у мужчины уже взяли повторные анализы и отправили их в научный центр Новосибирска. В ожидании итогов исследования мужчина будет находиться на карантине в медучреждении.

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