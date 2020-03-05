В Израиле зарегистрирован 16-й случай заражения коронавирусом

Еще у одного гражданина Израиля обнаружили коронавирус, что довело общую численность заболевших до 16 человек.

Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в израильском Министерстве здравоохранения.

Согласно данным ведомства, заразившегося человека поместили в изолированное отделение в больнице Пурия.

Напомним, в Израиле по причине распространения коронавируса отменили массовые мероприятия и праздники. Вернувшимся из государств, где отмечаются эпидемии коронавируса, предписали карантин по месту жительства.