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Волынец: В школе делать нечего не только девочкам, но и мальчикам!

Общество

Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, прокомментировала слова протоиерея Смирнова о том, что девочкам "в школе нечего делать".

Своим видением поднятого священником РПЦ вопроса Волынец поделилась в эфире Национальной Службы Новостей.

Отчасти согласна

Главная "родительница" страны считает, что Дмитрий Смирнов в данном случае хотел всего лишь напомнить, что "главная миссия женщины — состояться как жена и мама", и что он просто "выразил тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой и, пока они встают на ноги, проходит их детородный возраст".

Есть еще один момент

По мнению Волынец, стоит на слова протоиерея Смирнова и под другим ракурсом.

"В школе, деградирующей от Болонской системы образования, делать нечего не только девочкам, но и мальчикам. Наша советская школьная система была лучшей в мире. Болонская система подразумевает развитие узких компетенций, а не знаний! Раньше школа воспитывала и образовывала. Сейчас учителя — низшее звено в процессе оказания образовательных услуг", — заявила она.

Не определилась

К слову, совсем недавно Ирина Волынец категорично выступала против того, чтобы учителя перестали быть тем самым "низшим звеном", требуя не допустить принятия закона о защите педагогов от неуважительного отношения, "выражающегося в форме оскорблений и насильственных действий". Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Темы школа девочки протоиерей ирина волынец дмитрий смирнов национальный родительский комитет
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Волынец: В школе делать нечего не только девочкам, но и мальчикам!
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