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Источник Правда.Ру

Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя

Происшествия

Опубликованный на сайте Общероссийского профсоюза образования проект закона, который сможет защитить педагогов от неуважительного отношения, "выражающегося в форме оскорблений и насильственных действий" был с одобрением встречен педагогическим сообществом.

Дело об избиении учительницы: новые подробности

Что и неудивительно, поскольку все мы — спасибо соцсетям — часто становимся невольными свидетелями "безобразных" инцидентов в школе. Споры и дискуссии на тему — как остановить публичное насилие в школах? — ведутся в России "на постоянной основе". Но воз, как говорится, и ныне там.

Учителей предложили защитить на уровне законодательства

Согласно предложенному проекту закона,

  • за унижение чести и достоинства учителя на работе будет введена ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей,
  • за нападение на педагога — до трех лет лишения свободы.

Кстати, в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу "недопустимой".

Позиция учителей

По словам Валентины Ивановой, председателя Всероссийского педагогического собрания, "этот законопроект защитит учителей от порой безосновательных нападок и унижения достоинства и грубости по отношению к педагогам со стороны родителей и учеников".

"В ряде законопроектов есть пункт, что нельзя оскорблять государственного служащего, нельзя поднимать на него руку. Так почему в отношении учителя нет ничего подобного? Всероссийское педсобрание выступает за то, чтобы приравнять учителя к государственному служащему. Те вопросы, которые касаются его профессиональной деятельности, рассматривать как обязательную государственную функцию. И когда идет определенное вмешательство и невозможность выполнения этой государственной функции, должно соответствующим образом караться, порицаться обществом, и как раз данный законопроект — вот это и предусматривает", — говорит Иванова.

Позиция родителей

А вот родители, как оказалось, против того, чтобы законодательно защитить учителя.

"Я очень рассчитываю на здравомыслие наших депутатов, которые, в идеале, даже до голосования не допустят этот законопроект, потому что он предусматривает в себе борьбу со следствием — с детской агрессией, жестокостью, и будет работать на еще большее разобщение школы и родителей. Этот проект вполне может превратить наших учителей в стукачей, которые будут виновниками штрафов, которые являются значительными для небогатых семей, семей из регионов, уже не говоря о тюремном заключении родителей, которые в ситуации с агрессивными детьми тоже являются пострадавшими", — говорит Ирина Волынец, председателя Национального родительского комитета.

Волынец уверена, что агрессия детей — следствие того, что в школах не организована на достаточном уровне внеурочная их занятость.

"Если ребенок не может проявить себя в какой-то значимой для него сфере, он начинает привлекать к себе внимание с помощью неадекватного поведения, потому что это самый легкий способ показать, что он тоже существует", — уверена родительница.

По ее словам, штрафы и наказание для родителей "еще сильнее ожесточат и озлобят школьника".

Красивое рассуждение. И позиция большинства родителей: "во всем виновата школа" — соблюдена.

Только вот что бы делали родители, окажись они сами на месте педагога в истории, которая, к примеру произошла в Иркутской области в 2017 году?

Напомним, что об инциденте рассказывала тогда "Правда.Ру".

В Иркутской области судимый ученик "вырубил" учителя стулом

В Иркутской области в Чунском районе 16-летний школьник запустил в учителя стулом и попал ему в голову. Инцидент произошел на уроке, школьник зашел не в свой класс, учитель сделал ему замечание, сообщает пресс-служба администрации района.

Подросток ранее уже был осуждено за кражу на 1,2 года, его выпустили по УДО. На спокойную просьбу учителя, пожилого мужчины, покинуть кабинет и отправиться к одноклассникам подросток отреагировал неадекватно: стал хамить, потом схватил стул и бросил им в учителя. Стул попал в висок педагога, он упал и потерял сознание. Ему оказана медицинская помощь, диагноз — "сотрясение мозга".

После нападения на учителя комиссия по делам несовершеннолетних планирует ходатайствовать об отмене УДО.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Басманный суд Москвы вынес решение об аресте девятиклассника, устроившего стрельбу в Ивантеевке. Школьник останется под стражей до 5 ноября.

Адвокат юноши планировал выпросить для своего подопечного домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следствия.

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