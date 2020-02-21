Автограф Путина ушел на аукционе за 340 тысяч рублей

Автограф президента России Владимира Путина был продан на аукционе в Москве за 340 000 рублей. Российский лидер оставил пометку под официальной благодарностью американисту Валентину Зорину.

При этом отмечается, что автограф Путина оказался не самым дорогостоящим лотом — рукописи Андрея Тарковского были оценены гораздо выше.

Послание Путина Зорину было написано 12 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аукционного дома "12й стул".

В нем Владимир Путин благодарит исследователя за подаренное издание "Неизвестное об известном". Также он собственноручно дописал:

"Всегда с большим интересом и удовольствием следил за Вашей деятельностью. Почти все и всегда было блестяще и высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов. В. Путин".

Покупатель лота отдал за него стартовую цену, пояснили в пресс-службе.