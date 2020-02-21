Диетолог рассказал о вреде обезжиренного молока

Ученые из Британии объявили, что у детей, употребляющих обезжиренное молоко, на 39% выше риск ожирения, чем у их сверстников, выбирающих цельное. Как избыток массы тела связан с низкокалорийным молоком, журналистам пояснил врач-диетолог Артур Моисеенко.

"Жиры в молоке требуются для правильного усвоения жирорастворимых витаминов и микроэлементов, которые присутствуют в молоке. Именно поэтому рекомендуется пить молоко высокой жирности", — пояснил диетолог.

Он отметил, что процесс накопления жира связан с рационом, в котором есть излишек углеводных продуктов. А жир, присутствующий в молоке, придает ощущение большей сытости, поэтому ребенок, в принципе, употребляет меньше других продуктов, например с преобладанием углеводов, ответственных за чрезмерное формирование жировой ткани.