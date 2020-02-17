В Новосибирской области выросла преступность

В прокуратуре Новосибирской области рассказали об изменении уровня преступности за январь текущего года. По информации ведомства, за первый месяц 2020-го года число зарегистрированных преступлений по сравнению с январем 2019 года увеличилось на 3,6% и составило 3 680.

"Эта динамика обусловлена ростом числа краж (на 8,2%) и обнаруженных фактов мошенничества (на 9,8%), которые составили основную массу в структуре преступлений (55,6% от всего количества зарегистрированных уголовно наказуемых деяний)", — пояснили в местной прокуратуре.

Между тем в регионе стало меньше разбойных нападений (на 26,7%), грабежей (на 6,6%), а также угонов (более чем на 9%).