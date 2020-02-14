ЦИК разработает приложение, разъясняющее поправки к Конституции

С полным текстом поправок в Конституцию, голосовать за которые предстоит россиянам в ближайшее время, можно будет ознакомиться в специальном приложении, разработкой которого займётся ЦИК.

Об этом сегодня рассказала Элла Памфилова, глава Центризбиркома.

"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого. Наверное, проще всего сделать это будет через мобильное приложение, которое любой сможет скачать. Мы уже обсуждали такую возможность ранее, когда только предполагали, что нам это будет поручено", — говорит Памфилова.

Как быть тем, у кого нет смартфонов?

Приложение не станет единственным способом изучить поправки в основной закон страны:

разъяснения по ним будут представлены в виде брошюр, которые можно будет взять на всех избирательных участках;

если содержание всех предлагаемых поправок поместится в плакат, то будут и плакаты тоже.

"Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию граждан, включая слабовидящих", — отметила председатель ЦИК.

Напомним, что ранее Элла Памфилова уже говорила о необходимости донесения "содержания поправок в максимально доступном и при этом полном объеме до каждого, кто будет голосовать", а также рассказала, в какую сумму обойдется это госбюджету.

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