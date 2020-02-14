Глава ЦИК "прикинула" расходы на голосование по поправкам в Конституцию

Из бюджета страны на организацию и проведение голосования по поправкам в Конституцию потребуется примерно 14 миллиардов рублей.

"Бюджет голосования может быть сопоставим с бюджетом президентских выборов. В 2018 году они обошлись более чем в 14 миллиардов",

— сказала Элла Памфилова, глава Центризбиркома (цитата газеты "Ведомости").

"Несмотря на то, что общероссийское голосование по поправкам не потребует сбора подписей или регистрация кандидатов, как это бывает во время выборов президента, дешевле оно не станет. Существенная статья расходов здесь — донесение до населения, которое будет голосовать, содержания поправок всеми доступными способами", — объяснила Памфилова.

Когда лучше всего провести голосование

Элла Памфилова считает, что апрель — оптимальное время для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию:

"Можно — с одной стороны — подготовиться к нему, а с другой — не затянуть. Ведь в сентябре у нас единый день голосования и потребуется время, чтобы к нему тоже подготовиться", — говорит руководитель ЦИК.

Напомним, что президент Путин тоже предлагает провести голосование именно в апреле. К тому же, по мнению российского лидера, день, когда оно будет проводить стоит сделать выходным. Об этом подробнее — здесь.