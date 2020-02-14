Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Глава ЦИК "прикинула" расходы на голосование по поправкам в Конституцию

Россия

Из бюджета страны на организацию и проведение голосования по поправкам в Конституцию потребуется примерно 14 миллиардов рублей.

"Бюджет голосования может быть сопоставим с бюджетом президентских выборов. В 2018 году они обошлись более чем в 14 миллиардов",

— сказала Элла Памфилова, глава Центризбиркома (цитата газеты "Ведомости").

"Несмотря на то, что общероссийское голосование по поправкам не потребует сбора подписей или регистрация кандидатов, как это бывает во время выборов президента, дешевле оно не станет. Существенная статья расходов здесь — донесение до населения, которое будет голосовать, содержания поправок всеми доступными способами", — объяснила Памфилова.

Когда лучше всего провести голосование

Элла Памфилова считает, что апрель — оптимальное время для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию:

"Можно — с одной стороны — подготовиться к нему, а с другой — не затянуть. Ведь в сентябре у нас единый день голосования и потребуется время, чтобы к нему тоже подготовиться", — говорит руководитель ЦИК.

Напомним, что президент Путин тоже предлагает провести голосование именно в апреле. К тому же, по мнению российского лидера, день, когда оно будет проводить стоит сделать выходным. Об этом подробнее — здесь.

Темы цик голосование элла памфилова поправки в конституцию
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Формула небес
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
Экономика и бизнес
Крупнейший мировой форум производителей мобильных устройств отменен
Евросоюз
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Аэропорт "Шереметьево" уходит в частные руки
Глава ЦИК "прикинула" расходы на голосование по поправкам в Конституцию
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло до 52 тысяч
Послу РФ в Турции поступают угрозы из-за эскалации в Идлибе
Эксперт ВОЗ: коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Последние материалы
Глава ЦИК "прикинула" расходы на голосование по поправкам в Конституцию
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло до 52 тысяч
Послу РФ в Турции поступают угрозы из-за эскалации в Идлибе
Эксперт ВОЗ: коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Культура
Хирурги удалили Евгении Симоновой легкое
Новости Украины
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Соломон Соловьев В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев
Комментарии
Рост круизного турпотока на Северо-Западе России составит 10-15%
Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ, Россия - шестая
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ