СССР окончательно уходит в Лету: 3,5 тысячи законов утратили силу

Более 3,5 тысяч правовых актов, принятых еще в СССР, больше не работают. Соответствующее постановление подписал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.

Сообщение об этом размещено на сайте правительства страны.

"Подписанным постановлением признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике", - написано в документе.

Напомним, что идея реформы контрольно-надзорной деятельности принадлежит бывшему премьеру российского правительства Дмитрию Медведеву. Проводилась она для того, чтобы привести законодательство России в соответствие с современными - сильно изменившимися после развала СССР - реалиями.

Впрочем, стоит отметить: многие россиянине с ностальгией вспоминают "времена Союза". И это далеко не примета дня сегодняшнего.

Вот, что писала ранее этом "Правда.Ру"

Назад, в СССР: есть ли желающие?

Выражение "ностальгия по СССР" попало в словари и энциклопедии. Но многие ли на деле хотят назад, в С﻿ССР? Об этом "Правда.Ру" спросила сооснователя "Лаборатории Касперского" Наталью Касперскую и писателей Эдуарда Багирова и Владимира Губарева. Ответили все отрицательно, хотя и припомнили множество сильных сторон Страны Советов и мощь огромной державы.

Вот что сказала по этому поводу "Правде.Ру" сооснователь "Лаборатории Касперского", гендиректор INFOWATCH Наталья Касперская:

- Мне, как и каждому из нас, естественно, трудно сказать, что было бы возможно и что могло бы быть достижимо при Советском Союзе. Но, конечно, мне бы хотелось видеть большую процветающую страну. Я родилась в Советском Союзе и первые 20 лет своей жизни прожила в этой огромной, общей для многих народов стране.

Да, там были недостатки, о которых мы сейчас все знаем. Но в то же время это было единое государство с разветвленной инфраструктурой, которое оказывало мощную поддержку своим гражданам. И в некотором смысле я, как человек, который все это пережил, испытываю ностальгию.

Мне бы хотелось, чтобы у нас был все-таки не социализм, потому что он имеет очевидные недостатки. В частности, это невозможность нормально вести бизнес - поддержка предпринимательства социализмом была бы, согласитесь, как минимум странной. А вот по части мощной державы и развитых структур социальной поддержки - почему бы нам не взять эти моменты от социализма?

Кроме того, мне кажется, что как раз наша страна, Россия, вполне может взять на себя реализацию идеи объединения на постсоветском пространстве государств, близких по духу и по истории. Это логично, хотя и сложно.

А вот как считает писатель, публицист, кинодраматург Эдуард Багиров:

- Не дай бог нам вернуться в СССР в том его виде, в котором он был тогда. Потому что величие страны, которое действительно было, слишком дорого давалось простым людям. Даже пожрать в магазинах не было - как говорится, все без излишеств. Люди десятилетиями стояли в очереди на квартиру. Машины - ну, тоже, понятное дело. Купить многое, даже подкопив денег, было просто невозможно.

Люди, которые хотят вернуться в СССР именно в том виде, в котором он был, либо полные, извините, лузеры, неудачники, либо просто те, кто в нем не жил - зеленая молодежь. А я в нем жил! Я в Советском Союзе родился, вырос, отлично все это помню и... упаси бог.

Были положительные моменты - социальная политика, достаточно себе правильная. И было определенно имперское величие. Сейчас есть шанс возродить лучшие моменты Советского Союза в качестве объединения государств, народов.

Вот Путин предлагает очень толковую идею - Таможенный союз. Он снимет сразу кучу проблем и экономического характера, и многих других. Здравые зерна во всем этом есть. Но именно в "махровый "совок", упаси бог, никому не посоветовал бы возвратиться. Там было очень плохо!

Писатель, драматург, известный научный журналист, давний автор "Правды.Ру" Владимир Губарев считает так:

- Меня иногда спрашивают, хотел бы я вернуться назад, в прошлое, в Советский Союз. Честно вам признаюсь, я до сегодняшнего дня не распался на части, но мне это далось с трудом: у меня мать белоруска, я хорошо знаю и бесконечно люблю Белоруссию. А отец у меня русский, из Орловщины. Поэтому мне трудно разделиться. Более того, я чувствую себя украинцем, когда приезжаю на Украину, в Ереване - ереванцем, армянином. Для меня никогда не стояло этой проблемы.

Но, бывая сейчас и в Казахстане, и на Украине, и в Белоруссии, я чувствую, что мы расходимся все дальше и дальше. Это связано с очень многими политическими, экономическими, социальными причинами. Но нужно сохранять достоинство. Вот мне никогда в жизни не могло прийти в голову, что у нас могли бы сложиться такие отношения с Грузией. Я очень люблю Тбилиси, грузинские вина, Кахетию.

Однажды мы туда ездили с женой. Как мы провели время, как это было прекрасно! Я снимал фильм о Грузии, о Тбилиси. Там у меня очень много друзей, очень много ученых. Как мы могли до такого состояния дойти, я до сих пор не понимаю и не принимаю. Но реальность есть реальность. Думаю, что еще некоторое время мы будем уходить друг от друга все дальше и дальше - особенно среднеазиатские республики.

Но здесь есть одна важная вещь. Мне кажется, что это как пульсар: пройдет некоторое время и все начнет сближаться, потому что в мире очень сложная ситуация и для того, чтобы выжить, нужно быть вместе. В данном случае мы, русские люди, россияне, можем сыграть главенствующую роль в том случае, если мы поднимемся над денежными интересами.

Нельзя отношения с республиками строить на деньгах. Знаете, было ужасно обидно: как-то я увидел ребят из Таджикистана, они в соседнем дворе что-то строили. Мы разговорились, и выяснилось, что один из них учитель, другой инженер. Знаете, до слез стало обидно. Да, мы, русские, помогли создать в Таджикистане высшие учебные заведения и школы, несли культуру. А сейчас мы это все бросили. И в этом и наша, и их беда.

Мы богаче - значит, мы должны быть шире, должны помогать. Пусть мы будем жить чуть хуже, но они должны жить, по крайней мере, наравне с нами. И в этом было, кстати сказать, одно из достижений Советского Союза и советской власти. Что бы там ни говорили, что бы ни было плохого, но то, что республики подтягивались на более высокий уровень, - это бесспорно и естественно. К этому надо стремиться. Это долг россиян, долг русского народа!

Кандидат медицинских наук, доцент, психолог Игорь Янушев в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" высказал несколько иное мнение:

- До того это расхожее выражение - ностальгия по СССР - что его даже внесли в словари и энциклопедии. А ведь ностальгия по ушедшему строю, государству, морально-психологическому настрою может выражаться в самых разных формах. Ностальгирует в основном старшее поколение - по советскому обществу, по социальной защищенности, культуре, или просто по эстетике советского периода. Но это крайне противоречивое явление.

Кто-то, с придыханием восхищаясь (причем вполне заслуженно!) советской системой образования, прямо-таки до визга ненавидит тогдашний "дом престарелых" - то есть, простите, Политбюро ЦК КПСС, эту самую систему образования и создавшее. Кто-то, отплевываясь от "идеологического поноса" в виде изданной многомиллионными тиражами трилогии Леонида Ильича Брежнева "Малая земля", "Целина" и "Возрождение", с удовольствием смотрит сериал "Вечный зов", который почти о том же, что и трилогия.

Словом, я считаю, что термин "ностальгия по СССР" ни в коем случае нельзя вносить ни в какие словари - это явление настолько разноплановое, что однозначной формулировки у него быть просто не может. Это что-то не на уровне слов и букв, а на уровне тонких чувств, высоких материй, которые не описать никакими словами.

Хотел бы я вернуться "назад, в СССР"? Нет. И не потому, что у меня остались какие-то негативные воспоминания о "той" стране - совсем нет. Для простых людей это была очень удобная и комфортная страна. Материальные трудности с лихвой покрывались идеологическими успехами. Но нельзя дважды войти в один и тот же океан...

Я при СССР получил прекрасное образование, любимую работу, как молодой специалист - квартиру. Правда, еще когда поступал на медицинский факультет в Минске, мама продала свою любимейшую, на зависть всем соседкам, швейную машинку, без которой прямо-таки жить не могла. Я тогда не понял, зачем она это сделала. А недавно она призналась: надо было "дать", а лишних денег в семье не было. Так что коррупция - это тоже не порождение "новой России", а в какой-то мере пережиток того же СССР.

Кстати, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2011 году, количество россиян, желающих жить во вновь объединенном СССР (не в "старом"!) возросло до 20 процентов (в 2010 году - 16). Суммарное количество россиян, желающих объединения в союз лишь с Украиной, Белоруссией и Казахстаном, составляет 37 процентов. А вот "назад, в СССР", по данным социологов, не хочет почти никто. В общем, я люблю "мой" СССР, но возвращаться в него не хочу. Потому что я люблю и современную Россию, какой бы она не была. Это моя Родина.

Весьма неожиданным оказалось мнение Героя Социалистического труда, Почетного машиностроителя СССР, бывшего сварщика, потом бригадира, 89-летнего фронтовика Никиты Васильевича Труфанова, которым он поделился с "Правдой.Ру":

- Никаких "обратно в СССР"! Не спорю, было спокойно, все знали, что будет завтра-послезавтра или через годы. Молодые считают, что пенсионерам тогда лучше жилось. Да так же и жилось - во всяком случае, простым рабочим и колхозникам. А кто в обкомах сидел - сейчас на олигархов переучились и так же вольготно живут. Никакой разницы. Сейчас если у стариков дети-внуки есть, то и живут они нормально. Но ведь и раньше так было!

Безработных раньше не было? Извините, отвечу по-старинному: фуфло полное! Один у станка пашет, десять ведомости заполняют, то бишь безработицу ликвидируют на корню. Что, сейчас не так? Да так же!

Бомжей не было? Как бы не так! Может, их раньше и больше было, просто не было видно. За тунеядство посадят - вот и сидит себе за колючей проволокой и еще радуется, что кормят. Пили меньше? Вытрезвители были, пьяному человеку замерзнуть на улице не давали. Сейчас выпил - подыхай. Тут, конечно, отличия есть от СССР.

В войну с именем Сталина умирать шли? Ну, отдельные "экземпляры" были. В основном орали, когда в атаку шли, непечатное. А комиссары в отчетах писали, что орали "Ста-а-алин"! В общем, так скажу, ребята. Ни в какой СССР не хочу обратно. Жизнь такая, какая она есть, и назад ходу нет!".

Ну и, наконец, остается спросить самого себя: а сам-то хочешь вернуться в СССР? И самому себе отвечаю: не хочу! В СССР машина времени была вообще не нужна - если бы не 1991-й и 1993-й, да "происки Запада", всяких там масонов-ЦРУ-Моссад, то было и без машины времени предельно ясно, что ждет человека через 10, 20, 30, 40 лет - все под копирку... Хотя в жизни было всякое.

Помнится, во время ГКЧП автор этих строк, будучи молодым капитаном 3 ранга, командиром дивизиона живучести на одной из атомных подлодок в заполярном Гаджиево, с группой таких же "буйных" офицеров (заметьте - совершенно трезвых!) в наглую приперся прямо в штаб к командиру дивизии: мы на все готовы, скомандуйте нам чего-нибудь, не дадим великую страну в обиду! Мол, не замайте святого, супостаты!

Мудрый командир дивизии, которому было явно наплевать на ГКЧП, прекрасно знал флотскую мудрость ("Не спеши выполнять приказание, подожди, когда его отменят"). Он понимающе похлопал нас по погонам, похвалил - и запихал нас прикомандированными специалистами на одну из лодок, которая собиралась на так называемое размагничивание (то есть должна была как минимум неделю проболтаться в море на специальном стенде). "Революционный настрой" в море как рукой сняло - когда вместе с матросами таскаешь по корпусу лодки тяжеленные электрокабели, то уже не до спасения СССР...

В первых числах октября 1993-го меня сняли с поезда в Александрове (последняя большая остановка "дальних" поездов с Севера перед Москвой), когда я при полном парадном мундире с кортиком решительно направлялся защищать Белый дом. Привели в привокзальный участок, обыскали. Когда похмельные сержанты с мятыми лычками нашли в моем кармане бумагу от "Союза офицеров", то ласково и аккуратно (наверное, из уважения к золотым парадным погонам) треснули по лбу. Выпустили из камеры (между прочим, отдельной, без бомжей) дня через три и даже помогли купить обратный билет в сторону Мурманска.

Словом, не повезло мне с "революционной деятельностью". Да и ладно - а то наломал бы тогда дров. И без того есть что вспомнить, да и дров, которые в жизни придется ломать, еще навалом. И хорошо, что это крепенькие "дрова" новой России, а не сгнившие в труху затхлые поленья "той" страны.

В общем, если вдруг подвернется мне на жизненном пути "попутка" в виде машины времени, то попрошу водителя, чтобы не сдавал назад, а рванул вперед. Очень хочется знать, что там, впереди. Хотя бы одним глазком глянуть...