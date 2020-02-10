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Соловьев о мэре Львова: эта сволочь считает себя христианином?

Общество

"Сволочью" назвал Андрея Садового, мэра украинского города Львова, озвучившего политические условия для передачи России праха советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего и захороненного на территории Незалежной, телеведущий Владимир Соловьёв.

Хлёсткая характеристика украинского чиновника прозвучала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Ранее украинский политик, традиционно вспомнив о "российской агрессии" заявил, что вопрос о возвращении останков советского разведчика львовским горсовет рассмотрит только после того, как "на родину вернутся томящиеся в плену украинцы".

"Вопрос передачи останков агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию можно решать только в политической плоскости, заручившись согласием СБУ и МИДа нашей страны. И пока в российском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возвращения останков агента НКВД невозможно",

— заявил львовский мэр.

"А эта сволочь считает себя христианином?",

— задался вопросом телеведущий, который считает такую позицию "оскорблением памяти о Победе".

"Мы люди, живущие в атмосфере уважения к подвигу и павшим в бою, понимаем, что сама идея, высказанная Садовым, совершенно омерзительна. Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей. С такими людьми, как эта сволочь, у нас нет общего прошлого", — сказал Соловьев.

Темы мэр львова андрей садовый николай кузнецов владимир соловьев перезахоронение праха разведчика
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