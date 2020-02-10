"Сволочью" назвал Андрея Садового, мэра украинского города Львова, озвучившего политические условия для передачи России праха советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего и захороненного на территории Незалежной, телеведущий Владимир Соловьёв.
Хлёсткая характеристика украинского чиновника прозвучала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Ранее украинский политик, традиционно вспомнив о "российской агрессии" заявил, что вопрос о возвращении останков советского разведчика львовским горсовет рассмотрит только после того, как "на родину вернутся томящиеся в плену украинцы".
"Вопрос передачи останков агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию можно решать только в политической плоскости, заручившись согласием СБУ и МИДа нашей страны. И пока в российском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возвращения останков агента НКВД невозможно",
— заявил львовский мэр.
"А эта сволочь считает себя христианином?",
— задался вопросом телеведущий, который считает такую позицию "оскорблением памяти о Победе".
"Мы люди, живущие в атмосфере уважения к подвигу и павшим в бою, понимаем, что сама идея, высказанная Садовым, совершенно омерзительна. Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей. С такими людьми, как эта сволочь, у нас нет общего прошлого", — сказал Соловьев.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".