Соловьев о мэре Львова: эта сволочь считает себя христианином?

"Сволочью" назвал Андрея Садового, мэра украинского города Львова, озвучившего политические условия для передачи России праха советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего и захороненного на территории Незалежной, телеведущий Владимир Соловьёв.

Хлёсткая характеристика украинского чиновника прозвучала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Ранее украинский политик, традиционно вспомнив о "российской агрессии" заявил, что вопрос о возвращении останков советского разведчика львовским горсовет рассмотрит только после того, как "на родину вернутся томящиеся в плену украинцы".

"Вопрос передачи останков агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию можно решать только в политической плоскости, заручившись согласием СБУ и МИДа нашей страны. И пока в российском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возвращения останков агента НКВД невозможно",

— заявил львовский мэр.

"А эта сволочь считает себя христианином?",

— задался вопросом телеведущий, который считает такую позицию "оскорблением памяти о Победе".