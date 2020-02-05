Петербуржцы подрались из-за остатков порошка в Spar ВИДЕО

Эпоха тотального дефицита давно в прошлом. Но "мышечная память" порой включается у переживших ее неожиданно. Чаще "щелчком" выступает магическое слово "распродажа".

Так, в одном из петербуржских магазинов сети Spar распродажа остатков стирального порошка стала поводом для массовой драки.

Цена моющего средства оказалась настолько привлекательной, что жители культурной столицы страны, оказавшиеся в магазине на улице Коллонтай, устроили потасовку возле коробок.

Видео драки желающих то ли постирать, то ли сэкономить появилось в соцсети "ВК".