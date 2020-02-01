В России вступил в силу новый механизм увольнения сотрудников в связи с введением электронных трудовых книжек. Теперь при уходе из организации работодатель обязан выдать сотруднику новый документ - справку о его трудовой деятельности по форме СТД-Р, где будет отражены все подробности трудового пути человека в организации.
Документ должен содержать дату трудоустройства, дату увольнения, информацию о возможных сменах должностей, функции, которые исполнял работник, причина увольнения и другая информация. В течение этого года работающие россияне должны определиться - полностью перейти на цифровую версию трудовой книжки или использовать ее бумажный вариант.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.