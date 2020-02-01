С февраля работодатели смогут увольнять россиян по-новому

В России вступил в силу новый механизм увольнения сотрудников в связи с введением электронных трудовых книжек. Теперь при уходе из организации работодатель обязан выдать сотруднику новый документ - справку о его трудовой деятельности по форме СТД-Р, где будет отражены все подробности трудового пути человека в организации.

Документ должен содержать дату трудоустройства, дату увольнения, информацию о возможных сменах должностей, функции, которые исполнял работник, причина увольнения и другая информация. В течение этого года работающие россияне должны определиться - полностью перейти на цифровую версию трудовой книжки или использовать ее бумажный вариант.