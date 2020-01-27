Председатель Союза православных граждан и главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев раскрыл причину смерти Всеволода Чаплина. Напомним, протоиерей скончался в возрасте 51-го года.
"Он сел на лавочку у храма после завершения литургии и умер от сердечного приступа", - пояснил Лебедев.
Также близкий друг Чаплина рассказал, что протоиерей был серьезно болен с малых лет. У него были астма и сахарный диабет.
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