"Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов в честь 75-летия Победы

С 3 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной, а также "дети войны" и бывшие узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться услугами авиакомпании "Аэрофлот" и ее "дочки" — "Авроры".

С таким заявлением выступила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" проводит в этом году ставшую уже традиционной акцию по бесплатной перевозке ветеранов, посвященную 75-летию Победы. Оформить билет можно будет с 14 апреля по 12 мая", — говорится в пресс-релизе компании.

Как пояснил представитель "Аэрофлота", получить бесплатный билет смогут не только ветераны-граждане России, но и те, кто постоянно живет в странах СНГ, Грузии и Прибалтике.

"Также бесплатно билет будет оформлен и для одного сопровождающего", — добавил представитель компании.

Куда можно слетать "Аэрофлотом" ветеранам

Акция распространяется на все маршруты авиакомпании внутри страны и целый ряд "заграничных" направлений, включая страны Европы.

Юбилей

Напомним, "Аэрофлот" начал делать ветеранам подарки в виде бесплатного авиаперелета в 2001 году. Нынешняя, приуроченная к 75-летию Победы акция, станет юбилейной для самой компании: она будет проводится в 20-й раз.

Согласно статистике авиакомпании, за это время участниками акции стали более 90 тысяч человек.