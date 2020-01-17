Школа Санкт-Петербурга заплатит 40 тыс.рублей избитой ученице

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга сегодня, в пятницу 17 января было вынесено решение по исковому заявлению о взыскании морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью ученицы одной из городских школ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

О чем говорит предыстория

Эта история случилась еще в конце осени 2018 года. Ученик местной школы на перемене нанес удары однокласснице. Травмы ребенка зафиксировали в детской городской больнице № 21. В возбуждении уголовного дела родителям девочки отказали, но в ходе проверки нападение было подтверждено.

По словам юноши, он попросил одноклассницу не бегать по коридорам, но в ответ она ухватила его за горло. Однако ни записи с камер видеонаблюдения, ни показания свидетелей не подтвердили этой ситуации.

При это очевидцы рассказали, что парень сам душил девочку и толкал ее в спину, из-за чего она получила сильный удар о дверь.

Какое возмещение требовали родители пострадавшей?

Пострадавшая сторона хотела привлечь к ответственности родителей мальчика, а также учебное заведение, и взыскать моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Но суд удовлетворил требования не в полной мере. В результате только школу обязали выплатить пострадавшей стороне 40 тысяч рублей.