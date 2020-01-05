В РФ создают единый портал для педагогов с образовательными курсами

В России будет создан единый портал, на котором педагоги смогут повышать свою квалификацию, путем прохождения образовательных курсов. О разработке портала журналу "Вестник образования" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее словам, все образовательные программы, размещенные на портале, пройдут профессионально-общественную экспертизу.

Как рассказала Васильева, единый федеральный портал цифровой образовательной среды дополнительного профобразования начнет свою работу уже 10 января 2020 года. Специалистами ведомства была создана целая платформа для поддержки учителей, которая включает электронные курсы и профессиональные программы.