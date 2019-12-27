Росстат: продолжительность жизни россиян увеличится

Число граждан России, возможно, изменится со 146,7 млн человек в 2020 году до 134-150 млн к 2036 году. Продолжительность жизни при этом вырастет. Такой прогноз обнародовал Росстат.

"Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза увеличится с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году", — передает информагентство ТАСС, ссылаясь на данные статистического ведомства.

Согласно оценкам Росстата, к 2036 году в РФ будут проживать свыше 67 млн мужчин и 75 млн женщин.

При этом продолжительность жизни за 16-летний период существенно повысится. Так, если в будущем году россияне будут жить 73,42 года, в 2036 году — чуть более 79 лет. Кроме этого, эксперты прогнозируют и рост коэффициента рождаемости — с 1,503 до 1,579.