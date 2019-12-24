За угрозу судье активист из Москвы получил штраф в 110 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы сегодня, 24 декабря, своим решением наложил штраф на фигуранта дела об угрозе судье Евгения Ерзунова. Сумма штрафа составила 110 тысяч рублей.

Суд признал, что Ерзунов виновен по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза в связи с осуществлением правосудия") и приговорил его к штрафу в 130 тысяч рублей. Но с учетом пребывания Ерзунова под стражей размер штрафа понизили до 110 тысяч.

Подсудимый был освобожден в зале суда. Слушания по делу Ерзунова шли в особом порядке, без исследования доказательств. Это обусловлено тем, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Напомним, дело было заведено после публичных угроз Ерзунова в адрес судьи Тверского суда столицы Алексея Криворучко. Причиной такого поведения выступил приговор по делу Павла Устинова, обвиняемого в том, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на летних митингах в российской столице.