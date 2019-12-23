Представитель Аркадия Ротенберга пояснил, почему бизнесмен звонил президенту России Владимиру Путину в ночное время суток. Оказалось, что Ротенберг хотел поделиться с российским лидером радостной новостью. Именно тогда рабочие смогли завершить операцию по поднятию железнодорожной арки Крымского моста.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Владимир Путин открывал железнодорожный сегмент Крымского моста. Он сел вместе с рабочими и рассказал им историю о ночном звонке Аркадия Ротенберга.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.