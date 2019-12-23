"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае. По словам российского лидера, бизнесмен "с простой русской фамилией" Аркадий Ротенберг позвонил ему в ночное время суток с "подвыпившим" голосом.

"Я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", - рассказал Путин рабочим.

Напомним, Аркадий Ротенберг - экс-владелец и основатель компании "Стройгазмонтаж", которая была основным подрядчиком при строительстве Крымского моста. Когда бизнесмен был ребенком он занимался в одной группе по дзюдо с Владимиром Путиным.