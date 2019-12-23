Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае. По словам российского лидера, бизнесмен "с простой русской фамилией" Аркадий Ротенберг позвонил ему в ночное время суток с "подвыпившим" голосом.
"Я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", - рассказал Путин рабочим.
Напомним, Аркадий Ротенберг - экс-владелец и основатель компании "Стройгазмонтаж", которая была основным подрядчиком при строительстве Крымского моста. Когда бизнесмен был ребенком он занимался в одной группе по дзюдо с Владимиром Путиным.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.