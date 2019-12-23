В больницу Петербурга поступила пьяная 13-летняя школьница

В минувшее воскресенье, 22 декабря, в одну из больниц Санкт-Петербурга привезли 13-летнюю девочку с острым отравлением алкоголем.

Известно, что школьницу нашли рядом с домом на проспекте Ветеранов. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное и положили в отделение токсикологии.

Также врачи сообщили о случившемся в органы полиции, передает "Мойка78".

А в начале декабря 2019 года сообщалось, что в России увеличилось число случаев от отравления спиртным. Только за январь-сентябрь текущего года скончалось более пяти тысяч граждан. Эти цифры примерно на 12% больше, чем за тот же период 2018-го года.