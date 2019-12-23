Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

YouTube и "Яндекс.Видео" могут навечно заблокировать в России

Общество

Видеохостинги "Яндекс.Видео" и YouTube могут быть навечно заблокированы в России, поскольку регулярно отказывают правообладателям удалять материалы, опубликованные с нарушением авторских прав. Об этом "Ведомостям" сообщил генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко, которая представляет интересы 15 российских издательств.

Рыбяко привел в пример недавний инцидент с книгой "Задача трех тел" Лю Цысиня. Суд обязал YouTube и "Яндекс.Видео" удалить пиратские копии книги, однако доступ к ним имеется по сей день.

По словам Рябыко, ассоциация планирует обращаться в суд по другим книгам. Если судебные иски будут удовлетворены, то организация может потребовать навечно заблокировать сервисы на территории РФ.

youtube книги лю цысин яндекс.видео издательства максим рябыко задача трех тел авторские права ассоциация по защите авторских прав в интернете
Актуальная аналитика
Профилактика
Самомассаж: почему он так полезен?
Формула небес
Дорогу осилит идущий - Гороскоп дня
Методы диагностики
Боли в спине: причины, симптомы, варианты лечения
Последние материалы
Оппозиционеры напали на воинскую часть в Венесуэле
"Игра Престолов" и "След" стали любимыми сериалами россиян
Астрономы впервые увидели, как черная дыра поглощает звезду
Американский солдат был убит в Афганистане в понедельник
Дрон на спирте стал воздушным рекордсменом
Повышение пенсий в 2020: кому, насколько и когда
Самомассаж: почему он так полезен?
В Исламабаде протестуют против политики Индии в Кашмире
В Татарстане 70 тысяч жителей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Падение интеллекта человечества к 2100 году может составить 50%
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Прогноз на 2020 год: Овен, Телец, Близнецы, Рак
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Овен, Телец, Близнецы, Рак
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро высмеяла молодую жену Петросяна
Соломон Соловьев Дорогу осилит идущий - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Якутский гамбит: шаман Саня и второй "крестовый" поход Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Соловьев - украинцу Гордону: мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Мужчины на Урале помолились против закона о домашнем насилии
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Откуда россияне предпочитают узнавать новости
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Икре - нет: сексолог Полеев составил "романтическое" новогоднее меню
В КПРФ рассказали о возможном политическом кризисе
Жители Коми заставили мэра убрать уродливую новогоднюю елку
Наргиз нарвалась на критику россиян из-за высказываний о стране
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
Икре - нет: сексолог Полеев составил "романтическое" новогоднее меню
Путин дал урок новейшей истории Украины для журналиста из Незалежной
Соловьев - украинцу Гордону: мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ