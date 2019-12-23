YouTube и "Яндекс.Видео" могут навечно заблокировать в России

Видеохостинги "Яндекс.Видео" и YouTube могут быть навечно заблокированы в России, поскольку регулярно отказывают правообладателям удалять материалы, опубликованные с нарушением авторских прав. Об этом "Ведомостям" сообщил генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко, которая представляет интересы 15 российских издательств.

Рыбяко привел в пример недавний инцидент с книгой "Задача трех тел" Лю Цысиня. Суд обязал YouTube и "Яндекс.Видео" удалить пиратские копии книги, однако доступ к ним имеется по сей день.

По словам Рябыко, ассоциация планирует обращаться в суд по другим книгам. Если судебные иски будут удовлетворены, то организация может потребовать навечно заблокировать сервисы на территории РФ.