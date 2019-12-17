В России начали расти цены на мобильную связь

Российские операторы мобильный связи вынуждены поднимать цены на свои тарифы из-за двух новых законов. Речь идет о пакете Яровой, а также о законе о суверенном рунете. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

С 16 января 2020 года стоимость тарифов на обслуживание клиентов планирует поднять "Вымпелком". МТС планирует в следующем году отказаться от устаревших услуг в безлимитном тарифе, а "Ростелеком" пересмотрим стоимость тарифов на платное телевидение и интернет.